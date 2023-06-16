Україна отримує оновлену партію озброєнь від Німеччини

18:19 01 червня Київ, Україна

Уряд Німеччини оголосив про постачання нової партії військової техніки в Україну. Про це інформація з'явилася на офіційному сайті Федерального уряду Німеччини.



Згідно з оновленим списком, вже були доставлені боєприпаси для танків Leopard 1 і дві вантажівки 8x8 HX81.



Крім того, в рамках цього постачання уряд Німеччини передав Україні сім гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти THEMIS.



Зазначається, що в майбутньому уряд ФРН планує передати Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 та 66 бронетранспортерів.