Україна отримує дані про іранські дрони від Ізраїлю

16:45 13 жовтня Київ, Україна

За словами анонімного українського чиновника, Ізраїль надає супутникові знімки російських позицій Україні та відомості про іранських безпілотників, які використовуються агресором на фронті.





Про це повідомляє NYT.



Зазначається, що Україна також запросила в Ізраїлю системи протиповітряної оборони з огляду на успіхи цієї країни, а також ракети більшої дальності Barak 8, проте Ізраїль поки що відмовляється, не бажаючи провокувати росію на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії.