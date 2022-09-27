Україна повністю припинила постачання товарів на територію рф

У вівторок, 27 вересня, уряд України на засіданні підписав ухвалу, якою повністю забороняється вивезення товарів з України на митну територію росії.
Як повідомляє Мінекономіки, постанова діятиме до припинення чи скасування військового стану та припинення недружніх дій росії проти України.
Постановою забороняється вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговою чи країною призначення яких є рф.
У відомстві констатують, що з початку війни експорт товарів до росії "де-факто" було зупинено. А сьогоднішнє рішення просто його закріпило на правовому рівні.
Рішення не матиме негативних економічних наслідків для України.
Постановою забороняється вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговою чи країною призначення яких є рф.
У відомстві констатують, що з початку війни експорт товарів до росії "де-факто" було зупинено. А сьогоднішнє рішення просто його закріпило на правовому рівні.
Рішення не матиме негативних економічних наслідків для України.
Там додали, що ембарго на експорт допоможе українським компаніям, які мали контрактні зобов'язання перед суб'єктами росії, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони матимуть змогу сконцентрувати активність на інших ринках.
Як відомо, Україна досягає повного ембарго на російські енергоресурси, але поки що з частковим успіхом. Країни-члени Євросоюзу поки що не можуть домовитися навіть про запровадження стелі цін на російську нафту.
Як відомо, Україна досягає повного ембарго на російські енергоресурси, але поки що з частковим успіхом. Країни-члени Євросоюзу поки що не можуть домовитися навіть про запровадження стелі цін на російську нафту.
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