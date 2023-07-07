Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

12:47 07 липня Київ, Україна

Україна офіційно подала запит на приєднання до Всеосяжної та Прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство перед Японією та Новою Зеландією.



Інформація про це надійшла від Reuters. Нова Зеландія виступає у ролі юридичного депозитарію цього партнерства. Представник Міністерства закордонних справ Нової Зеландії повідомив, що 5 липня Україна надіслала офіційний запит на приєднання.



Водночас міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив, що як учасник Транстихоокеанського партнерства Японія має ретельно оцінити, наскільки Україна відповідає високим стандартам угоди, включаючи доступ до ринку та правила.



Варто відзначити, що Транстихоокеанське партнерство включає Австралію, Бруней, Канаду, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур і В'єтнам.

Великобританія також планує стати 12-м членом цього партнерства. Крім того, Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Рика та Уругвай також висловили своє бажання приєднатися до цієї угоди.