Україна подала позов до ЄСПЛ проти Росії у зв'язку із захопленням та пошкодженням Каховської ГЕС

16:47 16 вересня Київ, Україна

Державна компанія Укргідроенерго подала позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти росії у зв'язку із захопленням та пошкодженням Каховської ГЕС.



Про це повідомляється на сайті компанії у п'ятницю, 16 серпня.

"Загальна сума заявлених збитків, завданих активам товариства – Каховської ГЕС та недобудованої вітрової електростанції на острові Зміїний, – за незалежною експертною оцінкою, досягла майже 17 млрд гривень", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на Каховській ГЕС пошкоджено два агрегати, і зараз станція працює лише трьома із шести агрегатів.



Каховська ГЕС знаходиться на півдні України за 5 км від міста Нова Каховка Херсонської області.. Це остання або нижня сходинка каскаду Дніпровських ГЕС. Станція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення посушливих районів півдня України та навігацію від Херсона до Запоріжжя.