Україна подає позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини щодо агропродукції

Україна звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) з позовом проти Польщі, Угорщини та Словаччини у зв'язку з їхнім рішенням не скасовувати заборону на імпорт агропродукції.
Цю інформацію надав заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico, опублікованому у понеділок, 18 вересня.
Цю інформацію надав заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico, опублікованому у понеділок, 18 вересня.
Важливо відзначити, що Україна обрала шлях звернення до СОТ для вирішення цієї суперечки, а не власну торгову угоду з Європейським Союзом. Ці три країни – Польща, Угорщина та Словаччина – стали протидіяти рішенню Єврокомісії від 15 вересня, яке дозволяло продавати українське зерно на території ЄС. Після цього вони оголосили про намір запровадити власні заборони на експорт українського зерна.
За його словами, непокора Брюсселю з боку трьох східноєвропейських країн була не лише внутрішньою справою ЄС, а й викликала те, що він назвав "найбільшою системною занепокоєністю" - чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.
Він наголосив, що довгий час Європейська комісія була головною організацією для ведення торгових переговорів та формування торгової політики ЄС, і це було основою для їхньої співпраці.
Качка висловив занепокоєння щодо системного ігнорування Будапештом і Варшавою позиції інститутів ЄС, вважаючи, що це може стати "проблемою для ЄС загалом" через брак єдності всередині Союзу.
На закінчення, він наголосив на важливості того, щоб весь світ стежив за поведінкою країн-членів ЄС щодо їхніх торгових партнерів та внутрішнього союзу, оскільки це може вплинути на інші держави.
Він наголосив, що довгий час Європейська комісія була головною організацією для ведення торгових переговорів та формування торгової політики ЄС, і це було основою для їхньої співпраці.
Качка висловив занепокоєння щодо системного ігнорування Будапештом і Варшавою позиції інститутів ЄС, вважаючи, що це може стати "проблемою для ЄС загалом" через брак єдності всередині Союзу.
На закінчення, він наголосив на важливості того, щоб весь світ стежив за поведінкою країн-членів ЄС щодо їхніх торгових партнерів та внутрішнього союзу, оскільки це може вплинути на інші держави.
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