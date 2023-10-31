Україна планує взяти на озброєння американський досвід у боротьбі з азартним бізнесом

16:37 30 жовтня Київ, Україна

Попри зусилля влади, азартні ігри залишаються прибутковим бізнесом для росіян, які бажають заробляти гроші в Україні та збирати особисті дані українських гравців, йдеться у статті видання The Guardian.



Видання зазначає, що українські чиновники, які прагнуть вигнати росіян з української гральної індустрії, планують взяти на озброєння досвід влади США з 1980-х років, коли виганяли італійську мафію з казино Лас-Вегаса.



У вересні 2022 року регулятор азартних ігор в Україні (КРАІЛ) розпочав процес відкликання ліцензій, а навесні поточного року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 400 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російським гральним бізнесом, зокрема п'ять українських гральних компаній. Також у центрі уваги опинилися банки та фінансові установи, які підозрюються в участі у відмиванні доходів від азартних ігор від імені російських олігархів.



Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олена Водолажко повідомила, що регулятор отримав запрошення від Комісії з контролю за азартними іграми США для обговорення реформування української системи та усунення російського впливу.



Вона наголосила на важливості досвіду американських регуляторів з огляду на складнощі, з якими вони зіткнулися в минулому, у тому числі з мафією та впливом інших країн.



Закон про легалізацію азартних ігор в Україні, ухвалений у 2020 році, дозволив відкривати казино та ігрові автомати в готелях, а також проводити азартні ігри та букмекерство онлайн.



Однак, на думку видання, КРАІЛ був створений як регулятор з дорадчим статусом, але незабаром став об'єктом інтересу російських гральних організацій та пов'язаних з ними юридичних консультантів.



Італійська мафія відігравала важливу роль у розвитку казино та готелів у Лас-Вегасі. Однак кардинальний поворот у подіях стався у 1970-х роках, коли ФБР та інші регулюючі органи розпочали розслідування щодо зв'язків організованої злочинності з цим бізнесом. Згодом було ухвалено Закон про корпоративні азартні ігри в Неваді, який полегшив корпораціям управління казино.



Член КРАІЛ Водолажко також зазначила, що важливим завданням є скорочення можливостей відмивання грошей шляхом перегляду систем збирання та аналізу фінансової інформації. Вона зробила висновок, що скорочення російського впливу важливе для України та кожного її громадянина і держслужбовця, оскільки вплив росії сприяє їхньому ослабленню і робить їх вразливими.