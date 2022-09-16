Україна планує запровадити кримінальну відповідальність за примусову паспортизацію

18:15 16 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України підтримав запровадження кримінальної відповідальності за примусову російську паспортизацію.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції.

“Сьогодні уряд на своєму засіданні підтримав внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо протидії російській паспортизації”, - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, з 2014 року Російська федерація здійснює незаконну паспортизацію населення України.