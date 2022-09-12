Україна планує запровадити санкції проти 38 російських компаній у сфері азартних ігор

17:45 12 вересня Київ, Україна

Кабмін пропонує Раді національної безпеки та оборони України ввести санкції проти 38 російських компаній, пов'язаних з азартними іграми та лотереями.

Відповідне розпорядження надруковано на Урядовому порталі.



Кабмін виступає за санкції проти АТ СпортБет, ТОВ П'ятигорський іподром, ТОВ Ф.О.Н., ТОВ Фортуна, ТОВ ПМБК, ТОВ Керівна компанія Національної конярської спілки, ТОВ Букмекерська контора ПАРІ, ТОВ Атлантік-М, ТОВ Бетрінг, ТОВ РУС-Телетот, ТОВ Букмекерська контора Марафон, ТОВ Фірма СТОМ, ТОВ Санторін, ТОВ Букмекер Паб, ТОВ Інвест Гарант, ТОВ Панорама, ТОВ Леон, ТОВ БЕТ.РУ, ТОВ Мелофон, ТОВ БК Олімп, ТОВ Фонкор, ТОВ Голден Бет, ТОВ Спортрадар, ТОВ Стар Бет, ТОВ Інвестиційна компанія Центр, АТ Росіпподроми, ТОВ Спортлото, АТ Державні спортивні лотереї, ТОВ Спортивні лотереї, ТОВ Алтай Пелас, ТОВ Невеленд, ТОВ Юні Геймінг Компані, ТОВ Домейн, ТОВ Джі1Інтертейнмент, ТОВ Даймонд Форчун, ТОВ та ТОВ НКО Мобільна карта.