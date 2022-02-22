Україна планує ввести санкції проти 11 російських акторів

11:35 26 травень Київ, Україна

Сьогодні Кабмін планує затвердити проєкт розпорядження про застосування санкцій щодо 11 представників сфери культури РФ.
 
Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на урядовому порталі.

Ініціював розгляд цього питання віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Проєкт документа пропонує в триденний термін внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони щодо застосування строком на три роки санкцій до наступних акторів:
  • Володимира Вдовиченкова,
  • Жанни Еппле,
  • Ольги Кабо,
  • Дмитра Орлова,
  • Олександра Петрова,
  • Євгена Проніна,
  • Анастасії Сланевської,
  • Євгена Стичкіна,
  • Ярослава Сумішевського,
  • Павла Трубінера,
  • Олексія Чадова.