Україна планує ввести санкції проти 11 російських акторів

11:35 26 травень Київ, Україна

Сьогодні Кабмін планує затвердити проєкт розпорядження про застосування санкцій щодо 11 представників сфери культури РФ.

Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на урядовому порталі.



Ініціював розгляд цього питання віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.



Проєкт документа пропонує в триденний термін внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони щодо застосування строком на три роки санкцій до наступних акторів: