Україна планує ввести санкції проти 11 російських акторів

Сьогодні Кабмін планує затвердити проєкт розпорядження про застосування санкцій щодо 11 представників сфери культури РФ.
Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненому на урядовому порталі.
Ініціював розгляд цього питання віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Проєкт документа пропонує в триденний термін внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони щодо застосування строком на три роки санкцій до наступних акторів:
Ініціював розгляд цього питання віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Проєкт документа пропонує в триденний термін внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони щодо застосування строком на три роки санкцій до наступних акторів:
- Володимира Вдовиченкова,
- Жанни Еппле,
- Ольги Кабо,
- Дмитра Орлова,
- Олександра Петрова,
- Євгена Проніна,
- Анастасії Сланевської,
- Євгена Стичкіна,
- Ярослава Сумішевського,
- Павла Трубінера,
- Олексія Чадова.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі