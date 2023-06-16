16:12 06 червня Київ, Україна

Після деокупації Україна планує будівництво нової електростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС, знищеної російськими військами.

Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"Станція відновленню не підлягає, вона повністю зруйнована. Відбувається розмив гідроспоруд і ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію.. Ми побудуємо на тому ж місці красивішу і потужнішу станцію», – запевнив він.

Сирота розповів, що вже сьогодні фахівці компанії з проектним інститутом та будівельниками почали обговорення того, як необхідно буде після деокупації швидко перегородити дамбу та надати ресурс із верхніх водосховищ для забезпечення ним трьох-чотирьох областей, які страждають від нестачі води.



Укргідроенерго вже подало до міністерства енергетики новий баланс для зниження використання води на своїх об'єктах.

"Ми заощаджуватимемо воду, щоб, коли необхідно наповнити Каховське водосховище, ми швидко його наповнили для забезпечення водою (постраждалих) областей", - сказав керівник Укргідроенерго.

Також Сирота розповів, що на засіданні РНБО і штабі під керівництвом прем'єр-міністра, що відбулися сьогодні, було поставлене завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській та Миколаївській областях для отримання прісної води.. Також буде здійснено перекидання води із дніпровського каскаду до Кривого Рогу.