Після деокупації Україна планує будівництво нової електростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС, знищеної російськими військами.
Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
Сирота розповів, що вже сьогодні фахівці компанії з проектним інститутом та будівельниками почали обговорення того, як необхідно буде після деокупації швидко перегородити дамбу та надати ресурс із верхніх водосховищ для забезпечення ним трьох-чотирьох областей, які страждають від нестачі води.
Укргідроенерго вже подало до міністерства енергетики новий баланс для зниження використання води на своїх об'єктах.
Укргідроенерго вже подало до міністерства енергетики новий баланс для зниження використання води на своїх об'єктах.
Також Сирота розповів, що на засіданні РНБО і штабі під керівництвом прем'єр-міністра, що відбулися сьогодні, було поставлене завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській та Миколаївській областях для отримання прісної води.. Також буде здійснено перекидання води із дніпровського каскаду до Кривого Рогу.
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