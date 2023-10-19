В Україні планують скоротити кількість держслужбовців та суддів у 2024 році

Міністерство фінансів України оголосило про плани на 2024 рік щодо масштабного скорочення кількості державних службовців та суддів.
Людмила Рожкова, директорка Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів, оголосила про це на засіданні Робочої групи із забезпечення адекватного фінансування судової влади в Україні.
Людмила Рожкова, директорка Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів, оголосила про це на засіданні Робочої групи із забезпечення адекватного фінансування судової влади в Україні.
Представниця Міністерства фінансів також наголосила, що проєкт державного бюджету на 2024 рік враховує фінансове забезпечення лише фактичної чисельності працівників державних установ.
Планується також, що лише 10% поточних вакансій буде заповнено протягом 2024 року.
Конкретні деталі та дані про вакансії у державній службі та в судових органах наразі не були представлені представницею Міністерства фінансів.
Конкретні деталі та дані про вакансії у державній службі та в судових органах наразі не були представлені представницею Міністерства фінансів.
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