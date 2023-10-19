В Україні планують скоротити кількість держслужбовців та суддів у 2024 році

16:38 19 жовтня Київ, Україна

Міністерство фінансів України оголосило про плани на 2024 рік щодо масштабного скорочення кількості державних службовців та суддів.



Людмила Рожкова, директорка Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів, оголосила про це на засіданні Робочої групи із забезпечення адекватного фінансування судової влади в Україні.

"Це рішення, ухвалене урядом. Доручення полягає у проведенні реорганізації в органах виконавчої влади, і судовій системі також доведеться переглянути свої штати. Якщо вакантні посади в судах не заповнювалися протягом кількох років, це означає, що вони не потрібні", - наголосила Людмила Рожкова.

Представниця Міністерства фінансів також наголосила, що проєкт державного бюджету на 2024 рік враховує фінансове забезпечення лише фактичної чисельності працівників державних установ.

"Ми фінансуватимемо тільки працюючих співробітників судових апаратів. Бюджет буде орієнтований на фактичну кількість працівників", - додала вона.

Планується також, що лише 10% поточних вакансій буде заповнено протягом 2024 року.



Конкретні деталі та дані про вакансії у державній службі та в судових органах наразі не були представлені представницею Міністерства фінансів.