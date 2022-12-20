Україна планує довести незаконне перебування рф в Раді Безпеки ООН

16:52 20 грудня Київ, Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, які можуть довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН

"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування росії в Раді ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення цього місця", - сказав Кулеба.

Він також звинуватив ООН у бездіяльності щодо місії для вивчення ударів рф за допомогою іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

"Ще коли росія тільки почала використовувати іранські мопеди для терористичних нальотів на українські міста та цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування росією іранських дронів. Це не просто місія. Річ в тому, що постачання росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном", - зазначив Кулеба.

Ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до Секретаріату ООН з приводу спрямування місії, додав міністр. За його словами, Секретаріат ООН запропонував дві альтернативні дати у листопаді, одна з яких уже була погоджена. Але згодом Секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідати Україну у цей термін.

"Генеральний секретар і в цілому ООН досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну... Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно є світло, опалення, але нагадаю, що те, що робить Секретаріат ООН зараз - це неприпустиме затягування та потурання безкарності Ірану та рф за їхні дії. Адже йдеться про порушення резолюції Радбезу та загрозу міжнародному миру та безпеці. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - сказав Кулеба.

Кулеба також вітав ухвалення Євросоюзом нового пакету санкцій, але заявив, що тиск на росію треба посилювати ще більше.