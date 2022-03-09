08:02 14 жовтень Київ, Україна

У своєму Twitter Дмитро Кулеба підтвердив, що Україну вчетверте переобрали до Ради ООН з прав людини на 2021-2023 рік.

"Україна переобрана в Раду з прав людини ООН на 2021-2023 рік. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушень цих прав для стійкого міжнародного миру і безпеки", - резюмував глава МЗС.



"Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в Раді, щоб покривати порушення прав людини", - підкреслив глава МЗС.



Також заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова підкреслила:

"Будемо працювати над тим, щоб Рада дійсно захищала тих, хто потребує допомоги, а не була притулком для безкарності, дозволяючи окремим членам, таким як Російська Федерація, недобросовісно зловживати обранням в РПЛ для прикриття власних злочинів проти людяності, миру та міжнародної безпеки".

Рада з прав людини Організації Об'єднаних Націй - міжнародний правозахисний орган в системі ООН, який здійснює загальне дослідження, готує рекомендації і проєкти міжнародних документів в галузі прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.