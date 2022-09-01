Україна перехоплює стратегічну ініціативу у війні з росією

12:45 05 серпня Київ, Україна

Україна перехоплює стратегічну ініціативу у війні.





Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



Зазначається, що російські сили все частіше перекидають особовий склад та техніку до Херсонської області та західної частини Запорізької області за рахунок своїх сил у напрямках Слов'янська та Сіверська, від захоплення яких вони, очевидно, відмовилися.



Крім того,



Як вважають військові аналітики, російські сили в цьому випадку, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля. Навіть після того, як українські війська відбили спробу росії захопити Київ на початку війни, росіяни змогли вільно зосередити свої операції на сході. Росія змушена перерозподіляти сили та змінювати пріоритети у відповідь на українські контрнаступальні операції.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).Зазначається, що російські сили все частіше перекидають особовий склад та техніку до Херсонської області та західної частини Запорізької області за рахунок своїх сил у напрямках Слов'янська та Сіверська, від захоплення яких вони, очевидно, відмовилися.Крім того, рф передислокує військову техніку, зокрема, артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України. Російські сили раніше відвели або призупинили наступальні операції на Харків та у південному напрямку, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, але вони зробили це за власною ініціативою через зміну пріоритетів своїх командирів.Як вважають військові аналітики, російські сили в цьому випадку, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля. Навіть після того, як українські війська відбили спробу росії захопити Київ на початку війни, росіяни змогли вільно зосередити свої операції на сході.

"Підготовка України до контрнаступу на Херсон та початкові операції в рамках цього контрнаступу у поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом, схоже, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни", - заявили в ISW.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, проходитимуть по всій південній осі.