Україна очікує на продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту з Росією

15:55 27 січень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує жодних наступальних дій, і що він очікує на продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи на російсько-українському кордоні.
«Ми віддані дипломатичному треку і готові взаємодіяти з Росією на різних рівнях, щоб знайти дипломатичне розв'язання конфлікту, - сказав Кулеба - однак якщо Росія вирішить воювати, ми дамо відсіч. Це наша країна, і ми захищатимемо її».
Офіційні особи України, Росії, Франції та Німеччини провели переговори в середу в Парижі та домовилися про повторний раунд переговорів у Берліні.
«Нічого не змінилося, це погані новини. Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, а це означає, що Росія протягом наступних двох тижнів, ймовірно, залишиться на дипломатичному шляху», - сказав Кулеба.
Росія заявила в четвер, що Сполучені Штати не відповіли на свою основну вимогу безпеки в листі, який вони відправили як ще одну спробу запобігти збройному конфлікту.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що є місце для продовження діалогу і що російській стороні буде потрібен час, щоб повністю вивчити відповідь США.

Вимоги безпеки Москви включають паузу у розширенні НАТО на схід, особливо в Україні та Грузії, а також відведення військ НАТО у Східній Європі.

Сполучені Штати відхилили ці вимоги як неспроможні, зажадавши від Росії відвести свої війська від кордону з Україною і натомість запропонувавши діалог з Москвою з таких питань, як військові навчання та прозорість, а також розміщення ракет.

Посол США в Росії Джон Салліван особисто передав документ у середу в МЗС Росії. Окремо НАТО передало Росії
власні відповіді щодо європейської безпеки, обсяг яких, за словами офіційних осіб, становить кілька сторінок.
госсекретарь США Энтони Блинкен
Офіційні особи представили ці відповіді як спосіб розвіяти побоювання Кремля, а також надати всім сторонам можливість продовжити дипломатію.
«Наведений нами документ включає стурбованість США і наших союзників і партнерів діями Росії, що підривають безпеку, — принципову та прагматичну оцінку стурбованості, яку висловила Росія, та наші власні пропозиції щодо областей, у яких ми могли б знайти точки дотику», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення сил в Україні, а також заходів щодо підвищення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі.. Ми прислухалися до побоювань Росії. Ми також прислухалися до російського заклику дати письмову відповідь. Йдеться про те, чи є бажання діяти сумлінно та спробувати сісти та знайти точки дотику», — додав Столтенберг.
У середу Київ не заперечував проти реакції США на Росію, визнаючи загрозу з боку численних російських військ, зосереджених вздовж кордонів країни, а також на українських територіях, окупованих російськими військами.

Проте Кулеба наполягав на тому, що в паніці не було потреби.
"На даний момент, як ми говоримо, цієї кількості недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону", - сказав він.
Хоча Сполучені Штати не виключають неминучої військової операції Росії проти України, високопосадовець Держдепартаменту зазначив, що президент Росії Володимир Путін, можливо, не захоче засмучувати Китай, коли в країні проходить церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор.
"Ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що [Путін] збирається застосувати військову силу, можливо, зараз і в середині лютого", - заявила заступник держсекретаря Венді Шерман.
«Ми всі знаємо, що Пекінська Олімпіада розпочинається 4 лютого - церемонія відкриття - і очікується, що Путін буде та. Я думаю, що, ймовірно, президент Сі Цзіньпін не був би в захваті, якби Путін обрав саме цей момент для вторгнення в Україну. Тож це може вплинути на його вибір часу та його мислення», - додав Шерман.
Деякі аналітики погодилися з оцінкою, наголосивши, що військова логістика Росії «ще не повністю задіяна для початку масованих військових операцій».
«Зимові Олімпійські ігри в Китаї, які відбудуться з 4 по 20 лютого, можуть дати деякий перепочинок. Для збереження відносин з Пекіном Москва може уникнути повторення своїх дій у серпні 2008 року, коли Росія розпочала військові дії проти Грузії буквально під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Пекіні», - сказав Матьє Булег, науковий співробітник програми Росії та Євразії лондонського Chatham House.
 