Україна очікує на продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту з Росією

15:55 27 січень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує жодних наступальних дій, і що він очікує на продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи на російсько-українському кордоні.

«Ми віддані дипломатичному треку і готові взаємодіяти з Росією на різних рівнях, щоб знайти дипломатичне розв'язання конфлікту, - сказав Кулеба - однак якщо Росія вирішить воювати, ми дамо відсіч. Це наша країна, і ми захищатимемо її».

Офіційні особи України, Росії, Франції та Німеччини провели переговори в середу в Парижі та домовилися про повторний раунд переговорів у Берліні.

«Нічого не змінилося, це погані новини. Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, а це означає, що Росія протягом наступних двох тижнів, ймовірно, залишиться на дипломатичному шляху», - сказав Кулеба.





Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що є місце для продовження діалогу і що російській стороні буде потрібен час, щоб повністю вивчити відповідь



Вимоги безпеки Москви включають паузу у розширенні НАТО на схід, особливо в Україні та Грузії, а також відведення військ НАТО у Східній Європі.



Сполучені Штати відхилили ці вимоги як неспроможні, зажадавши від Росії відвести свої війська від кордону з Україною і натомість запропонувавши діалог з Москвою з таких питань, як військові навчання та прозорість, а також розміщення ракет.



Посол США в Росії Джон Салліван особисто передав документ у середу в МЗС Росії. Окремо НАТО передало Росії Росія заявила в четвер, що Сполучені Штати не відповіли на свою основну вимогу безпеки в листі, який вони відправили як ще одну спробу запобігти збройному конфлікту.Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що є місце для продовження діалогу і що російській стороні буде потрібен час, щоб повністю вивчити відповідь США Вимоги безпеки Москви включають паузу у розширенні НАТО на схід, особливо в Україні та Грузії, а також відведення військ НАТО у Східній Європі.Сполучені Штати відхилили ці вимоги як неспроможні, зажадавши від Росії відвести свої війська від кордону з Україною і натомість запропонувавши діалог з Москвою з таких питань, як військові навчання та прозорість, а також розміщення ракет.Посол США в Росії Джон Салліван особисто передав документ у середу в МЗС Росії. Окремо НАТО передало Росії

власні відповіді щодо європейської безпеки, обсяг яких, за словами офіційних осіб, становить кілька сторінок.

Офіційні особи представили ці відповіді як спосіб розвіяти побоювання Кремля, а також надати всім сторонам можливість продовжити дипломатію.

«Наведений нами документ включає стурбованість США і наших союзників і партнерів діями Росії, що підривають безпеку, — принципову та прагматичну оцінку стурбованості, яку висловила Росія, та наші власні пропозиції щодо областей, у яких ми могли б знайти точки дотику», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення сил в Україні, а також заходів щодо підвищення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі.. Ми прислухалися до побоювань Росії. Ми також прислухалися до російського заклику дати письмову відповідь. Йдеться про те, чи є бажання діяти сумлінно та спробувати сісти та знайти точки дотику», — додав Столтенберг.

У середу Київ не заперечував проти реакції США на Росію, визнаючи загрозу з боку численних російських військ, зосереджених вздовж кордонів країни, а також на українських територіях, окупованих російськими військами.



Проте Кулеба наполягав на тому, що в паніці не було потреби.

"На даний момент, як ми говоримо, цієї кількості недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону", - сказав він.

Хоча Сполучені Штати не виключають неминучої військової операції Росії проти України, високопосадовець Держдепартаменту зазначив, що президент Росії Володимир Путін, можливо, не захоче засмучувати Китай, коли в країні проходить церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор.

"Ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що [Путін] збирається застосувати військову силу, можливо, зараз і в середині лютого", - заявила заступник держсекретаря Венді Шерман.

«Ми всі знаємо, що Пекінська Олімпіада розпочинається 4 лютого - церемонія відкриття - і очікується, що Путін буде та. Я думаю, що, ймовірно, президент Сі Цзіньпін не був би в захваті, якби Путін обрав саме цей момент для вторгнення в Україну. Тож це може вплинути на його вибір часу та його мислення», - додав Шерман.

Деякі аналітики погодилися з оцінкою, наголосивши, що військова логістика Росії «ще не повністю задіяна для початку масованих військових операцій».