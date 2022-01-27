Україна очікує на продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує жодних наступальних дій, і що він очікує на продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи на російсько-українському кордоні.
Офіційні особи України, Росії, Франції та Німеччини провели переговори в середу в Парижі та домовилися про повторний раунд переговорів у Берліні.
Росія заявила в четвер, що Сполучені Штати не відповіли на свою основну вимогу безпеки в листі, який вони відправили як ще одну спробу запобігти збройному конфлікту.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що є місце для продовження діалогу і що російській стороні буде потрібен час, щоб повністю вивчити відповідь США.
Вимоги безпеки Москви включають паузу у розширенні НАТО на схід, особливо в Україні та Грузії, а також відведення військ НАТО у Східній Європі.
Сполучені Штати відхилили ці вимоги як неспроможні, зажадавши від Росії відвести свої війська від кордону з Україною і натомість запропонувавши діалог з Москвою з таких питань, як військові навчання та прозорість, а також розміщення ракет.
Посол США в Росії Джон Салліван особисто передав документ у середу в МЗС Росії. Окремо НАТО передало Росії
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що є місце для продовження діалогу і що російській стороні буде потрібен час, щоб повністю вивчити відповідь США.
Вимоги безпеки Москви включають паузу у розширенні НАТО на схід, особливо в Україні та Грузії, а також відведення військ НАТО у Східній Європі.
Сполучені Штати відхилили ці вимоги як неспроможні, зажадавши від Росії відвести свої війська від кордону з Україною і натомість запропонувавши діалог з Москвою з таких питань, як військові навчання та прозорість, а також розміщення ракет.
Посол США в Росії Джон Салліван особисто передав документ у середу в МЗС Росії. Окремо НАТО передало Росії
власні відповіді щодо європейської безпеки, обсяг яких, за словами офіційних осіб, становить кілька сторінок.
Офіційні особи представили ці відповіді як спосіб розвіяти побоювання Кремля, а також надати всім сторонам можливість продовжити дипломатію.
У середу Київ не заперечував проти реакції США на Росію, визнаючи загрозу з боку численних російських військ, зосереджених вздовж кордонів країни, а також на українських територіях, окупованих російськими військами.
Проте Кулеба наполягав на тому, що в паніці не було потреби.
Хоча Сполучені Штати не виключають неминучої військової операції Росії проти України, високопосадовець Держдепартаменту зазначив, що президент Росії Володимир Путін, можливо, не захоче засмучувати Китай, коли в країні проходить церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор.
Деякі аналітики погодилися з оцінкою, наголосивши, що військова логістика Росії «ще не повністю задіяна для початку масованих військових операцій».
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