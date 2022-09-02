Україна чекає від Німеччини та США постачання сучасних танків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед поїздкою до Німеччини закликав владу країни дозволити постачання Україні танків, пише DW.
"Нам потрібна зміна філософії постачання озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також мають бути поставлені", – сказав Шмигаль.
Він уточнив, що Україна очікує від Німеччини на постачання танків Леопард-2, а від США - Абрамс. "Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – сказав він.
Нагадаємо, завтра українська делегація на чолі зі Шмигалем відвідає Берлін. У неділю Шмигаль зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом. У суботу на Шмигаля чекають у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у своїй канцелярії. Прем'єр – найвищий український політик, який відвідав Берлін з початку російської загарбницької війни.
Зазначається, що за останні місяці Німеччина поставила в Україну низку важких озброєнь: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.
"Німеччина досягла величезного прогресу у питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль. За його словами, спочатку постачали лише засоби захисту чи шоломи, а сьогодні – найсучасніша зброя. "Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якнайшвидше", – заявив він.
Раніше цього тижня Україна звернулася до Швеції з проханням про постачання гаубиць Archer та зенітно-ракетних комплексів RBS-70.
"Нам потрібна зміна філософії постачання озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також мають бути поставлені", – сказав Шмигаль.
Він уточнив, що Україна очікує від Німеччини на постачання танків Леопард-2, а від США - Абрамс. "Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – сказав він.
Нагадаємо, завтра українська делегація на чолі зі Шмигалем відвідає Берлін. У неділю Шмигаль зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом. У суботу на Шмигаля чекають у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у своїй канцелярії. Прем'єр – найвищий український політик, який відвідав Берлін з початку російської загарбницької війни.
Зазначається, що за останні місяці Німеччина поставила в Україну низку важких озброєнь: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.
"Німеччина досягла величезного прогресу у питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль. За його словами, спочатку постачали лише засоби захисту чи шоломи, а сьогодні – найсучасніша зброя. "Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якнайшвидше", – заявив він.
Раніше цього тижня Україна звернулася до Швеції з проханням про постачання гаубиць Archer та зенітно-ракетних комплексів RBS-70.
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