Україна відправить до Лівану гумпомощь

18:30 14 серпень Київ, Україна

Глава держави прийняв рішення надати допомогу Бейруту , який постраждав в результаті вибуху, Зеленський вже підписав відповідний указ.

Документ № 319/2020 "Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці" передбачає, що Україна направить Лівану вантаж, який допоможе в подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрут.



Кабмін зобов'язується невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.



Нагадаємо, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні столиці Лівану. В результаті НП загинуло більше 170 людей, ще шість тисяч отримали різні травми.