Україна відкликала свого посла з Республіки Білорусь

17:46 17 серпень Київ, Україна

Дії Мінська підірвали дружні відносини між країнами, Україна прийняла рішення відкликати свого посла з РБ з метою оцінки ситуації та розгляду перспектив подальшої співпраці з Білоруссю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 17 серпня.

"У минулу п'ятницю офіційний Мінськ передав затриманих" вагнеровцев "в Росію, незважаючи на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні. Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам ", - заявив глава українського МЗС.

Кулеба також зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі. Крім того, можливе залучення Росії до врегулювання ситуації в Білорусі несе загрози як для особистої безпеки громадян країни, так і регіональної безпеки в цілому.

"Сукупність фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. З огляду на це, я прийняв рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності, що склалася з урахуванням всього комплексу чинників. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку в стосунках з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимих дій Мінська ", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що Україна буде жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому, за його словами, виклик посла на консультації жодним чином не вплине на здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі.

"Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Білорусі, МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок в цю країну. Тим, хто вже знаходиться в Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян ", - підкреслив чиновник.

Довідка: виклик посла на консультації до столиці - одна з форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою або недружніми діями іноземної держави, в якому цей посол акредитований.