Україна відкриє посольства у десяти країнах Африки

19:14 23 грудня Київ, Україна

Наступного 2023 року Україна відкриє посольства у десяти африканських країнах.



Виходячи із звернення Зеленського до послів України "Війна та нові горизонти у світі" у п'ятницю.

"Наступного року ми збільшуватимемо нашу діяльність. Особливу увагу тим регіонам і тим континентам, де наші інтереси, поки що, представлені менше, ніж нам необхідно для блага України та нашого захисту від агресії росії. Зокрема, Африка. Ми вже перезавантажуємо відносини із десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначено 10 держав, де відкриють нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію Торгового дому "Україна-Африка"", зазначив він.

Зеленський додав, що разом із вже наявними представництвами в 10 країнах Африки Україна має досягти представлення в 30 країнах цього континенту.