Україна відкриє гуманітарний коридор для кораблів, що застрягли в портах через війну

10:15 12 серпня Київ, Україна

З початком військових дій росії в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний виявилися практично заблокованими близько 60 комерційних суден інших країн. Їхню долю не вирішила зернова угода. Багато екіпажів кораблів було евакуйовано, залишивши українських працівників доглядати судна. Більш ніж півтора року ці кораблі перебувають у пастці, наражаючись на небезпеку обстрілів.

Напередодні Україна оголосила, що відкриє тимчасовий гуманітарний коридор у Чорному морі. Новий маршрут був розроблений для того, щоб звільнити вантажні судна, заблоковані в портах.

В першу чергу коридор стосуватиметься контейнеровозів. Саме на ці судна не поширюється зернова угода, оскільки вони не перевозять зерно, уточнюють у Військово-морських силах України, але констатують, що зіткнуться з новим випробуванням, адже росія фактично запровадила морську блокаду.

Зазначимо, що морські перевізники та страховики вже висловили стурбованість безпекою гуманітарного коридору.

У Військово-морських силах України на це кажуть, що пропускатимуть "лише судна, власники чи капітани яких офіційно підтвердять готовність до плавання на таких умовах".

При цьому у заяві ВМС України йдеться, що маршрути для коридору вже було запропоновано безпосередньо Міжнародною морською організацією (IMO).

Гуманітарний коридор "насамперед використовуватимуться для цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року".

"Судна, власники/капітани яких офіційно підтвердять, що вони готові до плавання в поточних умовах, будуть допущені до проходу через маршрути", - йдеться у заяві ВМС, додаючи, що ризики залишаються через мінування та військову загрозу з боку росії. "Коридор буде дуже прозорим. Ми розмістимо камери на кораблях і буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія та не має військової мети", – сказав агенції Reuters спікер ВМС України Олег Чалик.

Поки що росія не надала коментарів щодо такої ініціативи України, а в Організації Об'єднаних Націй дуже стримано відреагували на запропонований гуманітарний коридор.

Зокрема заступник спікера ООН Фархан Хак сказав: "Безпечна навігація для торговельного судноплавства була однією з переваг Чорноморської ініціативи, яку ми сподіваємося відновити". "Зобов'язання міжнародного гуманітарного права на суші та морі мають бути дотримані", - додав він.

Водночас джерела з питань судноплавства та страхування, знайомі з Україною, розповіли Reuters, що вони не були проінформовані про новий коридор, і сумніваються в його життєздатності. Малоймовірно, що зараз більшість кораблів погодяться відпливти, додає агентство.

"Можливість кількох смертей моряків (у разі удару по кораблю – ред.) не розглядалася, тому це ще одне важливе питання", – сказало джерело в судноплавній галузі.

Німецький зернотрейдер також додав: "Люди хочуть отримати більше деталей про український тимчасовий транспортний канал, про який було оголошено сьогодні, оскільки він не може працювати, якщо росія не дасть конкретних зобов'язань не атакувати кораблі".