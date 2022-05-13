Україна засуджує спробу анексії РФ окупованих територій Грузії

21:04 11 грудня Київ, Україна

Росія і окупаційна влада Абхазії прийняли так звану «Програму формування загального соціального і економічного простору».



Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує і не визнає прийняття цієї програми і розглядає такі дії як чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії.



Про це йдеться в коментарі МЗС.



"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує і не визнає прийняття цієї програми і розглядає такі дії як чергову спробу анексії Росією окупованих територій Грузії.



Констатуємо, що Російська Федерація продовжує агресію проти сусідніх держав і окупацію їхніх суверенних територій, грубо порушує принципи і норми міжнародного права, послідовно і цілеспрямовано підриває міжнародну і регіональну безпеку", - йдеться в коментарі.



У відомстві зазначили, що згадані дії РФ негативно впливають на гуманітарне становище на окупованих територіях Грузії, зокрема, суттєво ускладнюють виконання положень прийнятих в період з 2008 по 2020 року резолюцій Генеральної Асамблеї ООН по ситуації з внутрішньо переміщеними особами і біженцями з Абхазії.



"Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії як стратегічного партнера в її міжнародно визнаних кордонах. РФ повинна припинити процес анексії окупованих територій Грузії і в повному обсязі виконати свої зобов'язання в рамках Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року", - говориться в коментарі.



Раніше група друзів Грузії, серед яких Україна, на 27-й міністерській зустрічі ОБСЄ схвалили заяву на підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії. А також висловили стурбованість окупацією Росією частини територій.