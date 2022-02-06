Україна засуджує блокування владою Білорусі незалежного медіаресурсу

Зовнішньополітичне відомство України засуджує блокування незалежного медіаресурсу TUT.BY владою Білорусі і закликає припинити атаку на свободу слова.
Про це повідомив в Твіттері представник МЗС Олег Ніколенко.
Представник МЗС додав, що TUT.BY відомий високими стандартами журналістики і об'єктивним висвітленням подій, і закликав білоруську владу припинити атаки на свободу слова.
Як повідомлялося, у вівторок, 18 травня, сайт білоруського порталу TUT.BY був заблокований, а в офісі і вдома у його співробітників правоохоронці провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.
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