Україна засуджує блокування владою Білорусі незалежного медіаресурсу

18:24 19 травень Київ, Україна

Зовнішньополітичне відомство України засуджує блокування незалежного медіаресурсу TUT.BY владою Білорусі і закликає припинити атаку на свободу слова.

Про це повідомив в Твіттері представник МЗС Олег Ніколенко.

«Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіаресурсу TUT.BY і переслідування його журналістів», - написав він.

Представник МЗС додав, що TUT.BY відомий високими стандартами журналістики і об'єктивним висвітленням подій, і закликав білоруську владу припинити атаки на свободу слова.



Як повідомлялося, у вівторок, 18 травня, сайт білоруського порталу TUT.BY був заблокований, а в офісі і вдома у його співробітників правоохоронці провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.