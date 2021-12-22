Україна засудила проведення військових навчань РФ в Криму

17:32 12 серпень Київ, Україна

Військові навчання в окупованому Криму в черговий раз доводять, що Росія продовжує ігнорувати законодавство України, а також неприховано зневажає нормами і принципами міжнародного права.



У зв'язку з тим, що сталося, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії.



Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Організація згаданих військових навчань наочно ілюструє свідомі кроки Росії по ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, загрожує регіональній та європейській безпеці», - йдеться в заяві.

Україна засудила ці вчення і закликала Росію невідкладно припинити протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України.



З 10 серпня в включеному Криму стартували російські спеціальні військові навчання. У них беруть участь близько 6 тисяч військових і понад 700 одиниць техніки. Мета навчань, які триватимуть до 21 серпня, - «відпрацювати організацію забезпечення дій військ».

28 липня Україна передала російському Міністерству закордонних справ ноту протесту через так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту Росії, який провели в Севастополі 26 липня.