Україна засудила проведення військових навчань РФ в Криму

Військові навчання в окупованому Криму в черговий раз доводять, що Росія продовжує ігнорувати законодавство України, а також неприховано зневажає нормами і принципами міжнародного права.
У зв'язку з тим, що сталося, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
У зв'язку з тим, що сталося, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Україна засудила ці вчення і закликала Росію невідкладно припинити протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України.
З 10 серпня в включеному Криму стартували російські спеціальні військові навчання. У них беруть участь близько 6 тисяч військових і понад 700 одиниць техніки. Мета навчань, які триватимуть до 21 серпня, - «відпрацювати організацію забезпечення дій військ».
- 28 липня Україна передала російському Міністерству закордонних справ ноту протесту через так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту Росії, який провели в Севастополі 26 липня.
- МЗС Росії повернув Україні ноту протесту з радою «позбутися ілюзій і звикнути» з анексією Криму з приводу морського параду в Севастополі.
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