Україна організує ще один евакуаційний рейс з Афганістану

17:12 30 вересня Київ, Україна

З огляду на те, що в Афганістані ще залишаються українці, які бажають евакуюватися, розвідка Міноборони готує ще один евакуаційний рейс.





Кулеба підкреслив, що життю громадян, які звернулися за евакуацією, нічого не загрожує. Таку заяву зробив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 30 вересня.Кулеба підкреслив, що життю громадян, які звернулися за евакуацією, нічого не загрожує.

"Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти", - розповів міністр.

Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.