Україна організує ще один евакуаційний рейс з Афганістану

З огляду на те, що в Афганістані ще залишаються українці, які бажають евакуюватися, розвідка Міноборони готує ще один евакуаційний рейс.
Таку заяву зробив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 30 вересня.
Кулеба підкреслив, що життю громадян, які звернулися за евакуацією, нічого не загрожує.
Кулеба підкреслив, що життю громадян, які звернулися за евакуацією, нічого не загрожує.
Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.
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