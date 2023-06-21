Україна організує ще один евакуаційний рейс з Афганістану

17:12 30 вересня Київ, Україна

З огляду на те, що в Афганістані ще залишаються українці, які бажають евакуюватися, розвідка Міноборони готує ще один евакуаційний рейс.
 
Таку заяву зробив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 30 вересня.

Кулеба підкреслив, що життю громадян, які звернулися за евакуацією, нічого не загрожує.
"Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти", - розповів міністр.
Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.