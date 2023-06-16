Україна спростовує брехливі заяви росії про "знищення" флоту Bayraktar

Український Центр стратегічних комунікацій спростовує неправдиві заяви про "знищення" українського флоту безпілотників Bayraktar, які поширює російська пропаганда.
В офіційному повідомленні, опублікованому в Telegram, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України стверджує, що ці твердження є чистою брехнею.
Згідно із заявою Центру, російські пропагандисти посилалися на статтю американського видання Business Insider, яка була спотворена. Оригінальна стаття фактично згадує, що на початку війни безпілотники Bayraktar TB2 було визнано рятівниками України, проте через рік стало відомо, що кілька з них було збито російськими силами.
Далі в цій статті аналітик та експерт з безпілотних та роботизованих військових систем Центру військово-морських досліджень Бендетт спростовує твердження про повне знищення українського флоту Bayraktar. Він наголошує, що Україна продовжує використовувати ці безпілотники з метою розвідки, спостереження, а не для нападу.
Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони, також підтверджує наявність безпілотників Bayraktar в Україні та їхнє використання силами оборони. Однак через поточну ситуацію на них зараз звертається менше уваги.
Центр стратегічних комунікацій наголошує, що немає жодних підтверджень чи заяв про повне знищення "флоту" безпілотників, і ці твердження є результатом російської фейкової інформації.
В офіційному повідомленні, опублікованому в Telegram, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України стверджує, що ці твердження є чистою брехнею.
Згідно із заявою Центру, російські пропагандисти посилалися на статтю американського видання Business Insider, яка була спотворена. Оригінальна стаття фактично згадує, що на початку війни безпілотники Bayraktar TB2 було визнано рятівниками України, проте через рік стало відомо, що кілька з них було збито російськими силами.
Далі в цій статті аналітик та експерт з безпілотних та роботизованих військових систем Центру військово-морських досліджень Бендетт спростовує твердження про повне знищення українського флоту Bayraktar. Він наголошує, що Україна продовжує використовувати ці безпілотники з метою розвідки, спостереження, а не для нападу.
Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони, також підтверджує наявність безпілотників Bayraktar в Україні та їхнє використання силами оборони. Однак через поточну ситуацію на них зараз звертається менше уваги.
Центр стратегічних комунікацій наголошує, що немає жодних підтверджень чи заяв про повне знищення "флоту" безпілотників, і ці твердження є результатом російської фейкової інформації.
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