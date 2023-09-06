Україна надасть допомогу Словенії: Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання невідкладної гуманітарної підтримки Словенії, яка страждає від руйнівних повеней.
Про це повідомив глава держави сьогодні на своїй сторінці у Twitter.
Про це повідомив глава держави сьогодні на своїй сторінці у Twitter.
На офіційному сайті глави держави було опубліковано цей указ, датований 10 серпня. Однак конкретні деталі допомоги залишаються за лаштунками.
Згідно з розпорядженням уряду від 11 серпня, Кабінет Міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Словенії об'єднану аварійно-рятувальну групу МНС з метою надання термінової гуманітарної допомоги та пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації.
Згідно з розпорядженням уряду від 11 серпня, Кабінет Міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Словенії об'єднану аварійно-рятувальну групу МНС з метою надання термінової гуманітарної допомоги та пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації.
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