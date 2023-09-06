Україна надасть допомогу Словенії: Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги

18:28 11 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання невідкладної гуманітарної підтримки Словенії, яка страждає від руйнівних повеней.



Про це повідомив глава держави сьогодні на своїй сторінці у Twitter.

"Словенія отримає допомогу від України для подолання наслідків потужних повеней. Відповідний документ був підписаний мною вчора. Наші дружні зв'язки тверді навіть у важкі часи... Взаємна підтримка - важлива складова", - наголосив президент Зеленський.

На офіційному сайті глави держави було опубліковано цей указ, датований 10 серпня. Однак конкретні деталі допомоги залишаються за лаштунками.



Згідно з розпорядженням уряду від 11 серпня, Кабінет Міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Словенії об'єднану аварійно-рятувальну групу МНС з метою надання термінової гуманітарної допомоги та пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації.