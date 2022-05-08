Україна надасть гумдопомогу Литві

Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Україна зобов'язується надати допомогу Литві щодо укріплення її кордонів.

Указ №341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці" передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави у вівторок, 3 серпня.Зазначено, що Кабмін зобов'язаний забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві для облаштування її державного кордону.Раніше повідомлялося, що 28 липня Кабмін схвалив проєкт указу президента про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю.Також стало відомо, що Служба охорони державного кордону Литви (СОДКЛ) запропонувала встановити сітчастий паркан заввишки чотири метри на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі може скласти майже 510 кілометрів, а встановлення паркану обійдеться в 152,46 млн євро.