Україна офіційно вимагає виключення росії з Ради Безпеки ООН - МЗС

16:42 26 грудня Київ, Україна

У понеділок, 26 грудня, Україна офіційно порушила питання виключення росії з Ради безпеки ООН. МЗС України оприлюднило заяву, в якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН щодо легітимності перебування росії в ООН.

"Російська федерація зайняла крісло постійного члена Ради Безпеки ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Це сталося на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім'я Генерального секретаря ООН, який був відправлений 24 грудня, 31 рік тому. Чинний Статут ООН не містить слів "російська федерація". Їх немає, зокрема, у статті 23 Статуту, де перераховано постійних членів Ради Безпеки ООН", — йдеться у заяві.

Правомірна процедура набуття державою "російська федерація" членства в ООН і місця серед постійних членів Ради Безпеки має обов'язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН, наголошують у МЗС.



У грудні 1991 року звернення російської федерації про намір продовжити членство СРСР в ООН має бути належним чином розглянуте Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю відповідно до статті 4 Статуту ООН, йдеться у заяві. Стаття передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради Безпеки ООН та рішенням Генеральної Асамблеї і тільки таким чином. Наприклад, такий правомірний шлях пройшли новостворені держави-члени ООН Чехія та Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою "Чехословаччина".

"Таким чином, російська федерація ніколи не проходила правомірну процедуру набуття членства і займає місце СРСР у Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН”, – зазначили у МЗС.

Сумнівне і право російської федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона відповідає основному критерію членства у Організації. Пункт 1 статті 4 чітко наголошує на тому, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав, зазначають українські дипломати.



Адже Україна нині страждає від повномасштабного вторгнення російської федерації. Йому передували 8 років збройної агресії проти української держави.