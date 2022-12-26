Україна офіційно вимагає виключення росії з Ради Безпеки ООН - МЗС

У понеділок, 26 грудня, Україна офіційно порушила питання виключення росії з Ради безпеки ООН. МЗС України оприлюднило заяву, в якій закликає країни ООН відновити застосування Статуту ООН щодо легітимності перебування росії в ООН.
Правомірна процедура набуття державою "російська федерація" членства в ООН і місця серед постійних членів Ради Безпеки має обов'язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН, наголошують у МЗС.
У грудні 1991 року звернення російської федерації про намір продовжити членство СРСР в ООН має бути належним чином розглянуте Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю відповідно до статті 4 Статуту ООН, йдеться у заяві. Стаття передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради Безпеки ООН та рішенням Генеральної Асамблеї і тільки таким чином. Наприклад, такий правомірний шлях пройшли новостворені держави-члени ООН Чехія та Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою "Чехословаччина".
Сумнівне і право російської федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона відповідає основному критерію членства у Організації. Пункт 1 статті 4 чітко наголошує на тому, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав, зазначають українські дипломати.
Адже Україна нині страждає від повномасштабного вторгнення російської федерації. Йому передували 8 років збройної агресії проти української держави.
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