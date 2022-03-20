Україна поєднала з Євросоюзом свою енергосистему

12:22 19 березня Київ, Україна

16 березня відбулася історична подія – об'єднана енергосистема стала частиною енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

 
Синхронізація дозволить значно підвищити надійність роботи української енергосистеми, знизити собівартість виробництва електроенергії за рахунок більш економічного використання потужностей, що генерують.. І, отже, підвищить безпеку постачання електричної енергії споживачам.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Україна готувалася до цього об'єднання 5 років і за планом мала інтегруватися з ENTSO-E у першому кварталі 2023 року.

Українська енергосистема вийшла в ізольований режим опівночі на 24 лютого. А за кілька годин Росія розпочала ракетний обстріл України.
«Завершальним кроком європейської інтеграції України наразі є політична інтеграція. Саме це робить приєднання до ENTSO-E таким важливим для нас. Ми створюємо спільний енергетичний простір із ЄС, спільний «енергетичний фронт». Якщо виникне аварійна ситуація у нас, ми гарантовано отримаємо електроенергію із Європи. Якщо потрібно буде екстрено перекрити європейські потреби, ми зможемо це зробити. Надійна робота енергосистеми полягає не лише у генерації електроенергії, але також у балансуванні попиту та пропозиції», – написав Герман Галущенко.