Україна поєднала з Євросоюзом свою енергосистему

12:22 19 березня Київ, Україна

16 березня відбулася історична подія – об'єднана енергосистема стала частиною енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

Синхронізація дозволить значно підвищити надійність роботи української енергосистеми, знизити собівартість виробництва електроенергії за рахунок більш економічного використання потужностей, що генерують.. І, отже, підвищить безпеку постачання електричної енергії споживачам.



Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко.



Україна готувалася до цього об'єднання 5 років і за планом мала інтегруватися з ENTSO-E у першому кварталі 2023 року.



Українська енергосистема вийшла в ізольований режим опівночі на 24 лютого. А за кілька годин Росія розпочала ракетний обстріл України.