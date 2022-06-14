Україна не вступить до ЄС до завершення війни - Клеман Бон

Для вступу до Європейського союзу в Україні мають завершитись військові дії.
Про це заявив у вівторок, 14 червня, міністр-делегат при МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон.
За його словами, умови членства України мають обговорюватись лише після закінчення війни.
Напередодні в Єврокомісії відбулися попередні дебати заявок України, Молдови та Грузії на надання статусу кандидата на вступ до ЄС. За даними ЗМІ, заявки України та Молдови схвалять з умовами.
Очікується, що рішення щодо заявок країн Єврокомісія винесе 17 червня. Але лідери країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.
Про це заявив у вівторок, 14 червня, міністр-делегат при МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон.
За його словами, умови членства України мають обговорюватись лише після закінчення війни.
Напередодні в Єврокомісії відбулися попередні дебати заявок України, Молдови та Грузії на надання статусу кандидата на вступ до ЄС. За даними ЗМІ, заявки України та Молдови схвалять з умовами.
Очікується, що рішення щодо заявок країн Єврокомісія винесе 17 червня. Але лідери країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.
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