"Україна не поступиться загрозами військових дій з боку Росії" - постпред України в ООН

19:19 11 лютий Київ, Україна

Постійний представник України при ООН у Женеві Євгенія Філіпенко заявила, що Україна не поступиться загрозам військових дій з боку Росії і готова захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Водночас, Філіпенко вважає наміри Росії вторгнутися в її країну малоймовірними.

Філіпенко каже, що головна мета Росії, швидше, полягає у тому, щоб дестабілізувати Україну в політичному, економічному та військовому відношенні шляхом загрози застосування сили. На досягнення цього результату спрямоване масове нарощування Росією військ та озброєнь вздовж кордону з Україною.. Вона додає, що великі спільні російсько-білоруські військові навчання та військово-морські навчання в Чорному морі є частиною того самого плану.

Посол України каже, що мета її уряду полягає у тому, щоб перешкодити агресивному курсу Росії проти України, Європи та європейського порядку безпеки. За її словами, це буде зроблено дипломатичним шляхом. Проте вона додає, що її країна не перейде "червоні лінії" у переговорах щодо дипломатичного вирішення наявної загрози.

«Жодних поступок за суверенітетом, територіальною цілісністю в межах міжнародно визнаних кордонів. По-друге, жодного прямого діалогу з російськими окупаційними адміністраціями у Донецьку та Луганську. І по-третє, лише народ України має право визначати свій зовнішньополітичний курс», - сказав Філіпенко.

Повстанці самопроголошених Донецької та Луганської Народних Республік, що підтримуються Росією, ведуть війну проти українського уряду з 2014 року. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у цій війні загинуло понад 13 000 людей.

Президент Росії Володимир Путін заперечує плани вторгнення в Україну. Він зажадав, щоб Захід виключив можливість вступу України до альянсу НАТО, а західні союзники відвели свої війська та озброєння, найближче до Росії.

Філіпенко каже, що часи, коли країни намагалися нав'язати Україні свої рішення, минули. Україна не поступиться загрозами, які послаблять державу та підірвуть її економічну та фінансову стабільність. Україна зараз сильніша, стійкіша і краще підготовлена до самозахисту, ніж у 2014 році, коли Росія вторглася до Криму і анексувала півострів.

"У нас є дуже сильна українська армія, яка сповнена рішучості захищати Україну і не допускати подальшої військової окупації, якщо Москва ухвалить рішення про вторгнення в Україну", - сказала вона.

Філіпенко каже, що Москва заплатить дуже високу ціну за вторгнення, а міжнародні партнери України розробили всеосяжний пакет заходів стримування, які матимуть серйозні економічні та політичні наслідки для Росії, якщо вона розпочне наступ.