Україна не пов'язана із загибеллю ватажка ПВК "Вагнер" - президент Зеленський

16:51 24 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна абсолютно не пов'язана з подіями, які стосуються загибелі євгена пригожина, ватажка ПВК "Вагнер", що сталася в росії.



Ця заява була зроблена главою української держави 24 серпня під час бесіди з журналістами у Києві.

"Вся наша міжнародна дипломатична діяльність, пов'язана зі зверненням до світових лідерів із проханням про надання підтримки у вигляді літаків, абсолютно не пов'язана з цим інцидентом. Наша мета - отримати підтримку для забезпечення національної безпеки. Ми жодним чином не причетні до того, що відбувається. Це очевидно для всіх, хто розуміється на ситуації", - зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, відхід пригожина також може зробити певний внесок в обстановку на користь Україні, надавши позитивний вплив на ситуацію в цілому.