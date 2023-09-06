Україна не пов'язана із загибеллю ватажка ПВК "Вагнер" - президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна абсолютно не пов'язана з подіями, які стосуються загибелі євгена пригожина, ватажка ПВК "Вагнер", що сталася в росії.
Ця заява була зроблена главою української держави 24 серпня під час бесіди з журналістами у Києві.
Ця заява була зроблена главою української держави 24 серпня під час бесіди з журналістами у Києві.
За його словами, відхід пригожина також може зробити певний внесок в обстановку на користь Україні, надавши позитивний вплив на ситуацію в цілому.
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