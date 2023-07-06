Україна не погодиться на вступ до НАТО без застосування статті 5 Статуту Альянсу - ОПУ

20:27 05 липня Київ, Україна





Про це заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква. Україна не погодиться на вступ до Північноатлантичного альянсу, якщо їй не буде гарантовано застосування 5 статті Статуту НАТО Про це заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква.

"Ми справді говоримо, що найкраща гарантія безпеки для України — стаття 5. Ось і все. Тому будь-які ерзац-варіанти, якісь гібридні варіанти нам не потрібні. Нам не потрібні якісь спекуляції щодо будь-якого можливого статусу", - наголосив. Жовква.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський дотримується чіткої позиції, що Україні не потрібен варіант "жодних позаблокових, нейтральних статусів".

"Я думаю, що держави-члени НАТО отримали хорошу нагоду після агресії Росії проти України подумати за цією статтею. І я думаю, що вони дуже інтенсивно про це роздумують", - додав заступник голови ОПУ.

Що передбачає стаття 5 Статуту Північноатлантичного Альянсу

Стаття 5 Статут НАТО фактично закріплює принцип колективної безпеки всередині Альянсу.



Згідно з відповідною статтею, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу.. , що зазнав нападу.

"Сторони погоджуються, що збройний напад на одну чи кількох з них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що у разі скоєння такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальне чи колективне самооборону, підтверджену Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу Стороні або Сторонам, що зазнали нападу, і одразу вчинить, індивідуально або спільно з іншими Сторонами, такі дії, які можна вважати необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення та збереження безпеки в Північноатлант регіоні", - йдеться у документі.