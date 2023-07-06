Україна не погодиться на вступ до НАТО без застосування статті 5 Статуту Альянсу - ОПУ

Україна не погодиться на вступ до Північноатлантичного альянсу, якщо їй не буде гарантовано застосування 5 статті Статуту НАТО.
Про це заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква.
Про це заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква.
Він зазначив, що президент Володимир Зеленський дотримується чіткої позиції, що Україні не потрібен варіант "жодних позаблокових, нейтральних статусів".
Що передбачає стаття 5 Статуту Північноатлантичного Альянсу
Стаття 5 Статут НАТО фактично закріплює принцип колективної безпеки всередині Альянсу.
Згідно з відповідною статтею, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу.. , що зазнав нападу.
Згідно з відповідною статтею, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу.. , що зазнав нападу.
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