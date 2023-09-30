Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції в ЄС - Шмигаль

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною державою у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом ЄС. Жодна інша країна-кандидат ніколи не мала такої величезної підтримки населення – понад 90 відсотків – охочих, які прагнуть і хочуть стати повноправним членом об'єднаної Європи”, - наголосив глава уряду.