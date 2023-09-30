Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції в ЄС - Шмигаль
17:38 29 вересня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції до Євросоюзу.
Про це урядовець повідомив в інтерв'ю Politico.
"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною державою у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом ЄС. Жодна інша країна-кандидат ніколи не мала такої величезної підтримки населення – понад 90 відсотків – охочих, які прагнуть і хочуть стати повноправним членом об'єднаної Європи”, - наголосив глава уряду.
Як пише Politico, Франція та Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в Європейському Союзі, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства.
"Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції до ЄС. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу. Це має вирішальне значення для всіх українців", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що розширення Європейського Союзу — "це нарешті політичне рішення країн-членів і додав: "Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові бути частиною ЄС".
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