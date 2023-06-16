Україна не сидить склавши руки: Ігнат розповів про виробництво ударних безпілотників

11:06 13 червня Київ, Україна

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про будівництво росіянами заводу з виробництва «шахедів», заявивши, що Україна не сидить склавши руки.

«Україна не сидить склавши руки, у нас теж потужності працюють на високому рівні, маю на увазі підприємства, які можуть зараз виготовляти ударні безпілотники. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням, ми теж нарощуватимемо зусилля в цьому напрямку», – зазначив спікер.

Він повідомив, що Україна виробляє більш потужні БПЛА, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки. Водночас, за словами Ігната, необхідно посилювати і засоби протидії дронам.