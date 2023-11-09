Україна не потрапить до чергової пастки: МЗС про заклики розпочати переговори з росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заклики західних чиновників щодо мирних переговорів між Україною та росією.
Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X.
Кулеба зазначив, що з 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з рф. Глава МЗС зазначив, що "за цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були швидко порушені росією".
Кулеба зазначив, що з 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з рф. Глава МЗС зазначив, що "за цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були швидко порушені росією".
Як додав Кулеба, "ті, хто стверджує, що Україна має зараз вести переговори з росією, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік росії і хочуть, щоб путін узяв паузу перед ще більшою агресією".
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