Україна не може внести зміни до Конституції по Донбасу

Вимоги в тій формі, яку запропонувала РФ про внесення змін до Конституції щодо "особливого статусу" непідконтрольних територій, неможливо реалізувати.
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Hard Talk на ВВС.
За словами Зеленського, в країні і в міжнародній спільноті є розбіжності з приводу Мінських домовленостей, які підписав експрезидент Петро Порошенко.
За словами Зеленського, в країні і в міжнародній спільноті є розбіжності з приводу Мінських домовленостей, які підписав експрезидент Петро Порошенко.
Президент вказав, що передача кордону українській владі на Донбасі після виборів в ОРДЛО - це неправильно. За його словами, Україна не може забезпечити безпечні вибори на Донбасі.
Згідно з пунктом 11 Мінських угод від 12 лютого 2015 року, українська влада повинна провести конституційну реформу, ключовим елементом якої повинна була стати децентралізація влади і розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Передбачалося введення особливого статусу для "окремих районів Донецької та Луганської областей" (ОРДЛО), що знаходяться під контролем "ДНР" і "ЛНР".
У липні 2020 року депутати проголосували за законопроєкт "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". В цьому законі, нагадаємо, зазначено, що місцеві вибори в Криму і на Донбасі будуть проведені після "припинення тимчасової окупації і збройної агресії Росії проти України". Цей закон став каменем спотикання на переговорах радників лідерів N4 в Берліні 11 вересня.
У липні 2020 року депутати проголосували за законопроєкт "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". В цьому законі, нагадаємо, зазначено, що місцеві вибори в Криму і на Донбасі будуть проведені після "припинення тимчасової окупації і збройної агресії Росії проти України". Цей закон став каменем спотикання на переговорах радників лідерів N4 в Берліні 11 вересня.
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