Україна не може внести зміни до Конституції по Донбасу

15:25 12 жовтень Київ, Україна

Вимоги в тій формі, яку запропонувала РФ про внесення змін до Конституції щодо "особливого статусу" непідконтрольних територій, неможливо реалізувати.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Hard Talk на ВВС.



За словами Зеленського, в країні і в міжнародній спільноті є розбіжності з приводу Мінських домовленостей, які підписав експрезидент Петро Порошенко.

"Так, вони (розбіжності, - ред.) є, і всі знають, і пані Меркель, і Путін, я йому неодноразово відкрито говорив: Ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус - це зміни до Конституції відповідно до децентралізації. Воно все повинно бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, яких вони хочуть, вони сьогодні неможливі", - сказав він в інтерв'ю.

Президент вказав, що передача кордону українській владі на Донбасі після виборів в ОРДЛО - це неправильно. За його словами, Україна не може забезпечити безпечні вибори на Донбасі.

"Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди? Всі це розуміють. Але ми йдемо по Мінську", - зазначив він і додав, що Мінські угоди повинні бути більш "гнучкими".

Згідно з пунктом 11 Мінських угод від 12 лютого 2015 року, українська влада повинна провести конституційну реформу, ключовим елементом якої повинна була стати децентралізація влади і розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Передбачалося введення особливого статусу для "окремих районів Донецької та Луганської областей" (ОРДЛО), що знаходяться під контролем "ДНР" і "ЛНР".



У липні 2020 року депутати проголосували за законопроєкт "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". В цьому законі, нагадаємо, зазначено, що місцеві вибори в Криму і на Донбасі будуть проведені після "припинення тимчасової окупації і збройної агресії Росії проти України". Цей закон став каменем спотикання на переговорах радників лідерів N4 в Берліні 11 вересня.