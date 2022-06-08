Україна не сприйматиме жодних "сурогатів" замість статусу кандидата на вступ до ЄС - Кулеба

16:51 08 червня Київ, Україна





За його словами, Україна не сприйматиме жодні сурогатні версії чи альтернативи замість статусу кандидата, хоч би якими вони були. Україна не сприйматиме жодних альтернатив надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами.За його словами, Україна не сприйматиме жодні сурогатні версії чи альтернативи замість статусу кандидата, хоч би якими вони були.

“Нам потрібен статус кандидата у членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо у цю гру та знаємо, як це працює”, – сказав глава МЗС України.

Кулеба підкреслив, що Україна відповідає критеріям статусу кандидата і заслужила на такий статус. Так вважає не лише український уряд, а й громадянське суспільство країни. Втім, у Європі, за його словами, все ще є скептики, які намагаються нав'язати альтернативу.



Глава зовнішньополітичного відомства України подякував понад 200 цивільним та неурядовим організаціям, які об'єдналися в рамках адвокаційної кампанії та підписали лист іноземним урядам із закликом надати Україні статус кандидата у червні цього року.



Міністр додав, що статус кандидата є останнім психологічним бар'єром у країнах-скептиках ЄС.

"Я не бачу жодних оптимальних аргументів у наших скептиків", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба закликав усі зацікавлені сторони до кінця адвокатувати питання статусу кандидата на вступ до ЄС, щоб про це не говорили в європейських країнах.