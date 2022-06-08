Україна не сприйматиме жодних "сурогатів" замість статусу кандидата на вступ до ЄС - Кулеба

16:51 08 червня Київ, Україна

Україна не сприйматиме жодних альтернатив надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами.

За його словами, Україна не сприйматиме жодні сурогатні версії чи альтернативи замість статусу кандидата, хоч би якими вони були.
“Нам потрібен статус кандидата у членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо у цю гру та знаємо, як це працює”, – сказав глава МЗС України.
Кулеба підкреслив, що Україна відповідає критеріям статусу кандидата і заслужила на такий статус. Так вважає не лише український уряд, а й громадянське суспільство країни. Втім, у Європі, за його словами, все ще є скептики, які намагаються нав'язати альтернативу.

Глава зовнішньополітичного відомства України подякував понад 200 цивільним та неурядовим організаціям, які об'єдналися в рамках адвокаційної кампанії та підписали лист іноземним урядам із закликом надати Україні статус кандидата у червні цього року.

Міністр додав, що статус кандидата є останнім психологічним бар'єром у країнах-скептиках ЄС.
"Я не бачу жодних оптимальних аргументів у наших скептиків", – сказав Кулеба.
Дмитро Кулеба закликав усі зацікавлені сторони до кінця адвокатувати питання статусу кандидата на вступ до ЄС, щоб про це не говорили в європейських країнах.