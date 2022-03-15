Україна не буде в НАТО, поки не позбудеться олігархів і корупції - Данилов

13:48 15 червня Київ, Україна

Глава Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що Україна може отримати членство в Альянсі після того, як позбавиться впливу олігархів на економіку країни і корупції.

Про це він сказав в ході форуму "Україна 30" у вівторок, 15 червня.

"Якщо у нас буде залишатися олігархічна економіка, корупційна складова як наслідок олігархічної економіки, то, на превеликий жаль, квиток в НАТО ми з вами не отримаємо", - сказав Данилов.

Сам глава РНБО вважає, що вступ України в НАТО стане "запорукою її незалежності".

"У нас є сусід, який постійно задивляється на наші території, у нас 7 років триває війна і, на жаль, ми не можемо з цим впоратися, оскільки протягом певного часу, замість того, щоб будувати державу, олігархічно-економічна модель побудови нашої країни все більше і більше "з'їдала" Україну і можливості для бізнесменів займатися бізнесом", - зазначив він.

"З 1998 року відбулася перша фіксація корупціонування олігархами економіки. У цьому потрібно ставити крапку. Нам необхідно рухатися в бік Європи, в бік членства в НАТО. Після прийняття закону про деолігархізацію все стане на свої місця", - додав Данилов.