Україна призначила нового посла в Угорщині

Професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора було призначено послом України в Угорщині. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто ухвалив рішення щодо вірчої грамоти посла.
Відповідно до процедури, підписане рішення президентки Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС для контрасигнації міністром.
Рішення набуде чинності, коли посол Шандор прибуде до Будапешта і вручить довірчі грамоти Новак.
Федір Шандор – відомий вчений та громадський діяч. Він є професором кафедри історії Ужгородського національного університету, а також є членом Українського історичного товариства. Шандор також бере активну участь у громадському житті Закарпаття, є членом Громадської ради Закарпатської області.
Відповідно до процедури, підписане рішення президентки Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС для контрасигнації міністром.
Рішення набуде чинності, коли посол Шандор прибуде до Будапешта і вручить довірчі грамоти Новак.
Федір Шандор – відомий вчений та громадський діяч. Він є професором кафедри історії Ужгородського національного університету, а також є членом Українського історичного товариства. Шандор також бере активну участь у громадському житті Закарпаття, є членом Громадської ради Закарпатської області.
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