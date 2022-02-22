Україна наполягла на терміновому скликанні засідання Ради безпеки ООН через російську загрозу. Відео засідання

07:13 22 лютий Київ, Україна

Україна запросила термінове засідання Ради Безпеки ООН для розгляду загрози російського вторгнення, пославшись на гарантії безпеки, які вона отримала в обмін на відмову від свого ядерного арсеналу у 1994 році.



Угода, підписана Росією, США та Великою Британією, гарантувала Україні, що її «територіальна цілісність або політична незалежність» дотримуватиметься в обмін на її рішення перемістити всю свою ядерну зброю до Росії.



Нагадаємо, незалежна республіка Україна успадкувала третій за величиною ядерний арсенал у світі після формального розпаду Радянського Союзу у 1991 році.



«З ініціативи президента (Володимира) Зеленського я офіційно звернувся до держав-членів РБ ООН із проханням негайно провести консультації відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму», — написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.



Рада Безпеки має розглянути «практичні кроки щодо забезпечення безпеки України», написав він.



У статті 6 угоди 1994 року йдеться про те, що Москва, Вашингтон і Лондон «проведуть консультації у разі виникнення ситуації», яка поставить під загрозу безпеку України.