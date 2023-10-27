Україна наростить виробництво боєприпасів - Данилов

Україна планує найближчим часом збільшити виробництво боєприпасів, як повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у ході телемарафону.
З початку травня 2022 року міжнародні партнери почали будувати додаткові виробничі потужності, проте вони не можуть бути введені в експлуатацію у найкоротший термін. У зв'язку з цим приватні компанії в Україні також активно залучені до цього процесу, закуповуючи необхідне обладнання та розвиваючи виробництво на своїх підприємствах. Найближчим часом очікується збільшення власного виробництва боєприпасів. Олексій Данилов наголосив, що для вирішення цього завдання залучаються як державні, так і приватні підприємства.
Секретар РНБО висловив упевненість у тому, що спільними зусиллями з міжнародними партнерами Україна успішно впорається із цим завданням. Він також наголосив, що на території України є безпечні місця для розгортання виробництва боєприпасів, і це є вигідним для країни напрямом розвитку відповідних підприємств.
Важливо відзначити, що цей крок спрямований на забезпечення України боєприпасами та наголошено на перспективах розвитку власної виробничої бази для забезпечення оборонних потреб країни.
З початку травня 2022 року міжнародні партнери почали будувати додаткові виробничі потужності, проте вони не можуть бути введені в експлуатацію у найкоротший термін. У зв'язку з цим приватні компанії в Україні також активно залучені до цього процесу, закуповуючи необхідне обладнання та розвиваючи виробництво на своїх підприємствах. Найближчим часом очікується збільшення власного виробництва боєприпасів. Олексій Данилов наголосив, що для вирішення цього завдання залучаються як державні, так і приватні підприємства.
Секретар РНБО висловив упевненість у тому, що спільними зусиллями з міжнародними партнерами Україна успішно впорається із цим завданням. Він також наголосив, що на території України є безпечні місця для розгортання виробництва боєприпасів, і це є вигідним для країни напрямом розвитку відповідних підприємств.
Важливо відзначити, що цей крок спрямований на забезпечення України боєприпасами та наголошено на перспективах розвитку власної виробничої бази для забезпечення оборонних потреб країни.
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