Україна направила ноту протесту в МЗС білорусі

17:26 17 січня Київ, Україна

Українська сторона направила ноту протесту в МЗС білорусі через пропагандистський сюжет на держтелеканалі білорусі про нібито вербування посольством України найманців на війну проти росії.



Про це повідомив посол України у білорусі Ігор Кізім у Facebook.

"Зазвичай утримуюсь від коментарів публікацій у державних ЗМІ білорусі щодо України, оскільки антиукраїнське там "зашкалює", а витрачати час на боротьбу з "пропагандистськими вітряками" якось не вистачає часу, та й, відверто, шкода цього часу. Але не можу втриматись і не прокоментувати чергове "дно" білоруської пропаганди, яке 16.01.2022 р. на першому каналі БТ звичайному білоруському глядачеві "подарувала" одна з найвідоміших після серпня 2020 року пропагандистів - Катерина Тихомирова у своїй "авторській" програмі "Катюшин розрахунок". Не буду переказувати все марення цього "сюжету". Скажу відразу, посольство надіслало відповідну ноту протесту в МЗС рб", - йдеться у повідомленні.



У своєму пропагандистському "сюжеті" автор стверджує, нібито посольство є "вербувальним центром" для відправки "найманців" в Україну.



Для "підтвердження" цього у сюжеті з'являється якийсь грузин Георгій Заракішвілі, який нібито за допомогою посольства намагається потрапити в Україну, щоб "повоювати" там, і розповідає про це білоруським спецслужбам, які його затримали.



Кізім вважає, що слова грузина про його бажання воювати на боці України – "єдина правда в цьому сюжеті": "Все інше – брехня, маніпуляції та лицемірство".



Посол звернув увагу, що "авторка" чомусь не наважилася розповісти про сотні вбитих російськими окупантами дітей в Україні або про нещодавню ракетну атаку, коли російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі, де загинули 44 особи (серед них 5 дітей), 20 людей вважаються зниклими безвісти.



Подібне марення Кізім називає "черговим сплеском антиукраїнської істерії та пошуком так званих "компрометуючих" матеріалів для провокацій" проти посольства України та його співробітників.



Посол також нагадав пропагандистці про російських мобілізованих, які зараз проходять підготовку на білоруських полігонах та вирушають воювати на українські території, аби вбивати українців.