Україна написала лист ООН про активізацію Росії

11:41 29 липень Київ, Україна

Росія вирішила провести в Криму «військово-морський парад». Однак цей захід схвилювало українських політиків, адже за фактом така активізація цілком може бути обумовлена нарощуванням військової потужності. Україна привернула увагу Організації об'єднаних націй (ООН) до даної ситуації.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що дії агресора становлять істотну загрозу регіональній безпеці південних регіонів. Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН в Twitter.

Кислиця написав листа генеральному секретарю ООН та поінформував, що Росія порушує норми міжнародного права, в тому числі і резолюцію Генасамблеї ООН. Лист буде поширений як офіційний документ, додали в представництві.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що організація параду Росією це чергова ілюстрація свідомих кроків агресора з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Правозахисники заявили, що Росія наражає на небезпеку здоров'я кримчан, проводячи парад під час пандемії коронавируса.