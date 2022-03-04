Україна має намір ввести жорсткі санкції проти Нікарагуа

Уряд України прийняв рішення ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення цією країною "почесного консула" в Криму.
Віцепрем'єр додав, що ці санкції також "стануть посланням урядам деяких закордонних країн" і в першу чергу - самій Нікарагуа.
Почесний консул, якого призначили в анексованому Криму, є особливою формою представництва і не є класичним консулом. Це призначення відбулося ще влітку, і вже тоді глава МЗС України Кулеба пригрозив країні санкціями.
До речі, за його інформацією, консулом Нікарагуа в Криму став якийсь Олег Белавенцев, якому Святошинський суд Києва торік заочно дав 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України.
Почесний консул, якого призначили в анексованому Криму, є особливою формою представництва і не є класичним консулом. Це призначення відбулося ще влітку, і вже тоді глава МЗС України Кулеба пригрозив країні санкціями.
До речі, за його інформацією, консулом Нікарагуа в Криму став якийсь Олег Белавенцев, якому Святошинський суд Києва торік заочно дав 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України.
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