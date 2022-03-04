Україна має намір ввести жорсткі санкції проти Нікарагуа

18:34 09 жовтень Київ, Україна

Уряд України прийняв рішення ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення цією країною "почесного консула" в Криму.

"Жорсткі секторальні санкції у відповідь на відверто протиправні дії їхнього уряду, а саме - призначення консула в Криму і Севастополі... Це сприяє збройній агресії РФ в Україні", - заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Віцепрем'єр додав, що ці санкції також "стануть посланням урядам деяких закордонних країн" і в першу чергу - самій Нікарагуа.



Почесний консул, якого призначили в анексованому Криму, є особливою формою представництва і не є класичним консулом. Це призначення відбулося ще влітку, і вже тоді глава МЗС України Кулеба пригрозив країні санкціями.



До речі, за його інформацією, консулом Нікарагуа в Криму став якийсь Олег Белавенцев, якому Святошинський суд Києва торік заочно дав 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України.