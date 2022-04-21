Україна має намір продовжити торгові санкції щодо Росії

11:02 25 листопада Київ, Україна

Кабмін продовжує ще на рік торговельні санкції щодо російських товарів. Санкції мають на увазі обмежене ввезення товару з території РФ і застосування найвищого ввізного мита.

Про це свідчить розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства проєкт постанови в порядку денному засідання уряду в середу, 25 листопада.



Документ вносить поправки до урядової постанови № 1166 від 30 грудня 2015 року, яка, в свою чергу, передбачає обмеження на імпорт продукції походженням з Росії.



Так, з 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим "найбільшого сприяння" СОТ, який передбачає застосування вищих ставок ввізного мита, замість нульової ставки, яка діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.