Україна має намір застосувати санкції за тиск на ПЦУ в Криму

У Мінреінтеграції обурені ставленням російських силовиків до прав і свобод вірян ПЦУ, в зв'язку з цим у відомстві готують санкційний пакет щодо осіб, які переслідують Православну церкву України в анексованому Криму,
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"У неділю, 8 серпня 2021 року, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму в АР Крим на чолі з майором М. Горевановим увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України, який знаходиться в с. Балки, Білогірського району. Російські силовики силоміць змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що такі дії мотивували тим, що богослужіння нібито порушує російське законодавство, а саме - рішення так званого "Міністерства юстиції Республіки Крим". На всіх учасників богослужіння склали протоколи.
Мінреінтеграції розцінює це як черговий акт тиску з боку РФ на жителів тимчасово окупованого Криму і засуджує грубе порушення прав українських громадян на свободу совісті та віросповідання.
"У неділю, 8 серпня 2021 року, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму в АР Крим на чолі з майором М. Горевановим увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України, який знаходиться в с. Балки, Білогірського району. Російські силовики силоміць змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що такі дії мотивували тим, що богослужіння нібито порушує російське законодавство, а саме - рішення так званого "Міністерства юстиції Республіки Крим". На всіх учасників богослужіння склали протоколи.
Мінреінтеграції розцінює це як черговий акт тиску з боку РФ на жителів тимчасово окупованого Криму і засуджує грубе порушення прав українських громадян на свободу совісті та віросповідання.
Так, пропонується застосування обмежувальних заходів до суддів РФ і інших посадових осіб, причетних до переслідування громади ПЦУ в Криму - зокрема, до незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі