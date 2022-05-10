Україна має намір застосувати санкції за тиск на ПЦУ в Криму

11:21 10 серпня Київ, Україна

У Мінреінтеграції обурені ставленням російських силовиків до прав і свобод вірян ПЦУ, в зв'язку з цим у відомстві готують санкційний пакет щодо осіб, які переслідують Православну церкву України в анексованому Криму,

Про це повідомляє пресслужба відомства.



"У неділю, 8 серпня 2021 року, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму в АР Крим на чолі з майором М. Горевановим увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України, який знаходиться в с. Балки, Білогірського району. Російські силовики силоміць змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що такі дії мотивували тим, що богослужіння нібито порушує російське законодавство, а саме - рішення так званого "Міністерства юстиції Республіки Крим". На всіх учасників богослужіння склали протоколи.



Мінреінтеграції розцінює це як черговий акт тиску з боку РФ на жителів тимчасово окупованого Криму і засуджує грубе порушення прав українських громадян на свободу совісті та віросповідання.

"Україна буде продовжувати ідентифікувати причетних до подібних порушень для застосування проти них санкцій. Зараз Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної церкви України, очікується, що його прийняття Кабінетом Міністрів відбудеться найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Так, пропонується застосування обмежувальних заходів до суддів РФ і інших посадових осіб, причетних до переслідування громади ПЦУ в Криму - зокрема, до незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.