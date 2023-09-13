Україна має намір подати позов до СОТ проти Польщі через зернове ембарго - прем'єр

12:12 13 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про намір країни подати позов проти Польщі до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження зернового ембарго.



У своєму повідомленні, розміщеному в соціальній мережі X (раніше відомої як Twitter), Денис Шмигаль підкреслив, що Україна, незважаючи на складні умови, включаючи війну та блокаду портів росією, дотримується своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом та правилами Світової організації торгівлі (СОТ).



Він також наголосив, що Україна не має наміру завдавати шкоди польським фермерам і висловив вдячність за підтримку з боку польського народу.



Прем'єр-міністр також попередив, що у разі порушення торгових правил через "політичний популізм перед виборами", Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ, щоб отримати компенсацію за збитки, пов'язані з порушенням норм Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі.