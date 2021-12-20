Україна має намір домогтися членства в ЄС, попри перешкоди - Шмигаль

15:46 22 березень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани євроінтеграції, а також про те, що перешкоджає вступу України в ЄС.

"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки диджиталізації. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - говорить Шмигаль.

При цьому він заявив, що Україна хоче вступити в ЄС протягом 5-10 років.



Шмигаль вважає, що вступ до Євросоюзу стане можливим, коли в боротьбі проти корупції або в правосудді будуть досягнуті європейські стандарти.



Крім того, на сьогодні йдуть переговори щодо угоди про Спільний авіаційний простір і загальні стандарти енергетичного ринку.

"Україна готова стати членом ЄС - ми до цього прагнемо якомога швидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею... Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це звичайно залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн", - зазначив Шмигаль.

Ці ж терміни стосуються і вступу в НАТО, додав прем'єр.